СК Днепр-1 обнародовал список соперников для зимних спаррингов
СК Днепр-1 определился с оппонентами для межсезонных товарищеских матчей.
Команда Игора Йовичевича планирует провести 7 спаррингов во время зимних сборов.
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21 января – Спартак (Сербия)
25 января – Чукарички (Сербия)
26 января – Силекс (Северная Македония)
3 февраля – Будучность (Черногория)
3 февраля – соперник еще не определился
7 февраля – Зета (Черногория)
7 февраля – Локомотив (Грузия)
Напомним, после первой части сезона СК Днепр-1 занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в активе две победы, две ничьи и девять поражений.
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