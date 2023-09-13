Середа подарувала 6 матчів в рамках Другої ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 7 тур

Кремінь-2 – Кудрівка – 0:1

Гол: Строчинський, 81

Реал Фарма – МФК Металург-2 – 2:0

Голи: Гранчар, 46, Фабер, 59

Нива В – Карпати-2 – 1:4

Голи: Локоцький, 87 – Катріч, 41, Легостаєв, 65, Дебич, 79, Коваленко, 88

Вилучення: Борячук, 36 (Н)

ЮКСА – Звягель – 1:1

Голи: Матеус, 69 – Ндукве, 59 (пен.)

Тростянець – ВАСТ Миколаїв – 4:1

Голи: Томенко, 30 (пен.), Яременко, 60, 74, Кошкін, 90+2 – Крамаренко, 79

Чайка – Дружба – 1:0

Гол: Емере, 3

Дублі Кременя і МФК Металург зазнали поразок, а от молодіжна команда Карпат феєрично розібралася з вінницькою Нивою. Щоправда, розгром почався після вилучення капітана господарів Олександра Борячука на 36-й хвилині.

ВАСТ разом з Кременем-2 залишаються єдиними командами, які ще не здобували очок у нинішньому розіграші. Чергова болюча невдача спіткала миколаївців у матчі з Тростянцем.

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День подарував відразу дві зустрічі претендентів на підвищення. Звягель заздалегідь повідомив про відхід Юрія Максимова у СК Дніпро-1, тому сьогодні фахівець проводив свій прощальний матч. Він завершився нічиєю з лідером Другої ліги – ЮКСА.

Чайка намагається не відставати і зупинила Дружбу Мирівка, яка до цього очок ще не втрачала. Долю поєдинку вирішив ранній гол Антонія Даніеля Чуквебука Емере. Становище на вершині таблиці наступне – ЮКСА (17 очок у 7 турах), Чайка (16 очок у 7 турах), Дружба (15 очок у 6 турах) і Звягель (13 очок у 6 турах).

Карпати збільшили відрив завдяки другій поспіль осічці конкурента, Нива Т програла Поділлю – результати Першої ліги