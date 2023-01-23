СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про прихід оборонця Рональд Матарріти.

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Контракт розрахований на 2 роки, а костариканець приєднався до команди на правах вільного агента. Останнім його клубом був американський Цинцинатті.

Зауважимо, що Рональд грав на ЧС-2022 за Коста-Рику – провів 8 хвилин проти Іспанії (0:7) та 16 проти Німеччини (2:4). Матарріта є номінально лівим оборонцем, але може зіграти будь-де на фланзі. Нещодавно "спортклубівців" покинув Габріел Бусанелло.

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