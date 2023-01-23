"Довбик може грати у 5 найкращих клубах європейських країн. Але для початку йому б підійшла така команда, як Вольфсбург. Нехай пограє там рік-два, адаптується, а потім піде на підвищення.

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Для грандів дуже важливо побачити, що гравець зміг проявити себе в Європі. Тоді вже починають пропонувати серйозні гроші. Це такий іспит. А якщо стрибати через сходинки, то є великий шанс опинитися на лавці.

Довбику потрібно йти в команду, яка потребує нападника, де він одразу отримає кредит довіри від тренера. Якщо він перейде до клубу, де одразу потрібно показувати результат, а там уже є кілька центральних нападників, це буде ризиковано", – цитує Кучерова FanDay.

Нагадаємо, Артем провів 22 поєдинки за дніпрян цього сезону, у яких відзначився 16 голами й 4 результативними передачами.

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