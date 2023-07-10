СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив, що Василь Кравець відтепер є гравцем команди.

СК Дніпро-1 оголосив про повернення скандального легіонера

Контракт з оборонцем розрахований на 3 роки. Кравець перебрався до СК Дніпро-1 на правах вільного агента, а його останнім клубом була Ворскла.

Нагадаємо, що в кампанії 2022/23 Кравець відіграв в 25 матчах за Ворсклу, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Свою кар'єру Василь починав у Карпатах, після чого опинився в Іспанії, де пограв за Луго, Леганес та хіхонський Спортінг.

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