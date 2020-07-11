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СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом

21:24 - Читать на русском
СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом
СК Дніпро-1 – Львів – 3:2

Львів у завершальному матчі суботньої програми 30-го туру УПЛ влаштував ефектну перестрілку з СК Дніпром-1, але від чергової поразки не врятувався.

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабіно дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабіно дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Олексій Хобленко

Львів не знав перемог у десяти останніх матчах і продовжувати серію в зустрічі проти СК Дніпро-1 явно не збирався. Цікаво, що "спортклуб" офіційно вважався господарем поєдинку, хоча той проводився аж у Тернополі, де зараз базуються "містяни" – це тому, що в попередньому колі "домашка" Львова через пандемію була проведена в Дніпрі.

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Умовні гості шикарно розпочали, відкривши рахунок вже на 6-й хвилині зусиллями Бопесу та Абнера – Жоель виконав блискучий розрізний пас з глибини, а Ренан реалізував вихід сам на сам з Кліщуком. На 10-й голкіпер дніпровців потягнув удар Яковеллі з меж штрафного, а на 12-й Шина вистрілив повз дальній кут. Зрештою, тиск львів'ян дався взнаки на 19-й хвилині, коли Татарков обіграв опікуна та викотив передачу в центр карного майданчика, звідки Абнер пробив у ліву дев'ятку – 0:2! Втім, вже на 25-й "жовто-чорні" відквитали один м'яч внаслідок шикарної вертикальної атаки: Коркішко віддав пас на Ді Франко, а той у дотик розрізав оборону – Супрязі залишалося тільки переграти Сарнавського! 1:2.

В другій половині першого тайму СК Дніпро-1 вирівняв хід зустрічі й був близьким до другого взяття воріт на 33-й хвилині – це Коркішко замкнув простріл Хобленка ударом метрів з семи, однак Сарнавський врятував "містян". Втім, після цього гра збилася до якогось Мортал Комбат з купою жовтих карток. На перерву команди пішли за переваги Львова в рахунку.

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В другому таймі футболісти продовжили з'ясовувати відносини, що вилилось у жовті картки Кравчука та Браткова, а на 56-й хвилині – у другу жовту картку Бопесу. Львів залишився у меншості й закрився біля власних воріт так добре, що в наступні 20 хвилин моментів на полі не виникало. Лише в останні 15 хвилин перевага СК Дніпро-1 почала конвертуватися у моменти: так, на 77-й подача Цурікова облизала поперечину, а Когут з добивання не влучив у дальній кут; а на 78-й же Сарнавський виконав подвійний сейв – спочатку взяв удар Назаренка головою, а потім накрив м'яч при добиванні.

На 82-й "жовто-чорні" таки закотили м'яч у сітку, але гол скасували через офсайд Хобленка. Втім, вже у наступній атаці СК Дніпро-1 забив чистий другий гол: Назаренко потужно стріляв з мінімальної дистанції з центру штрафного, Люлька заблокував, а Супряга зіграв на добиванні після рикошету – 2:2. На 85-й же "спортклуб" взагалі вийшов уперед внаслідок вдалого відскоку на Хобленка – Олексію залишалося тільки переграти Сарнавського. 3:2. У Львова вже не було сил на порятунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1.

Таким чином, підопічні Дмитра Михайленка набрали 40 очок, відірвавшись від восьмої сходинки в турнірній таблиці на сім залікових балів – втім, у Маріуполя на один матч менше. Львів, маючи в активі всього 27 пунктів, тримається на передостанній позиції.

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Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів
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