СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом

Львів у завершальному матчі суботньої програми 30-го туру УПЛ влаштував ефектну перестрілку з СК Дніпром-1, але від чергової поразки не врятувався.

Львів не знав перемог у десяти останніх матчах і продовжувати серію в зустрічі проти СК Дніпро-1 явно не збирався. Цікаво, що "спортклуб" офіційно вважався господарем поєдинку, хоча той проводився аж у Тернополі, де зараз базуються "містяни" – це тому, що в попередньому колі "домашка" Львова через пандемію була проведена в Дніпрі.

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Умовні гості шикарно розпочали, відкривши рахунок вже на 6-й хвилині зусиллями Бопесу та Абнера – Жоель виконав блискучий розрізний пас з глибини, а Ренан реалізував вихід сам на сам з Кліщуком. На 10-й голкіпер дніпровців потягнув удар Яковеллі з меж штрафного, а на 12-й Шина вистрілив повз дальній кут. Зрештою, тиск львів'ян дався взнаки на 19-й хвилині, коли Татарков обіграв опікуна та викотив передачу в центр карного майданчика, звідки Абнер пробив у ліву дев'ятку – 0:2! Втім, вже на 25-й "жовто-чорні" відквитали один м'яч внаслідок шикарної вертикальної атаки: Коркішко віддав пас на Ді Франко, а той у дотик розрізав оборону – Супрязі залишалося тільки переграти Сарнавського! 1:2.

В другій половині першого тайму СК Дніпро-1 вирівняв хід зустрічі й був близьким до другого взяття воріт на 33-й хвилині – це Коркішко замкнув простріл Хобленка ударом метрів з семи, однак Сарнавський врятував "містян". Втім, після цього гра збилася до якогось Мортал Комбат з купою жовтих карток. На перерву команди пішли за переваги Львова в рахунку.

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В другому таймі футболісти продовжили з'ясовувати відносини, що вилилось у жовті картки Кравчука та Браткова, а на 56-й хвилині – у другу жовту картку Бопесу. Львів залишився у меншості й закрився біля власних воріт так добре, що в наступні 20 хвилин моментів на полі не виникало. Лише в останні 15 хвилин перевага СК Дніпро-1 почала конвертуватися у моменти: так, на 77-й подача Цурікова облизала поперечину, а Когут з добивання не влучив у дальній кут; а на 78-й же Сарнавський виконав подвійний сейв – спочатку взяв удар Назаренка головою, а потім накрив м'яч при добиванні.

На 82-й "жовто-чорні" таки закотили м'яч у сітку, але гол скасували через офсайд Хобленка. Втім, вже у наступній атаці СК Дніпро-1 забив чистий другий гол: Назаренко потужно стріляв з мінімальної дистанції з центру штрафного, Люлька заблокував, а Супряга зіграв на добиванні після рикошету – 2:2. На 85-й же "спортклуб" взагалі вийшов уперед внаслідок вдалого відскоку на Хобленка – Олексію залишалося тільки переграти Сарнавського. 3:2. У Львова вже не було сил на порятунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1.

Таким чином, підопічні Дмитра Михайленка набрали 40 очок, відірвавшись від восьмої сходинки в турнірній таблиці на сім залікових балів – втім, у Маріуполя на один матч менше. Львів, маючи в активі всього 27 пунктів, тримається на передостанній позиції.

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