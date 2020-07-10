Колишньому нападнику СК Дніпро-1 діагностували рак – йому лише 21 рік

Араміс Кузін, який виступав в Україні за Оболонь-Бровар та СК Дніпро-1, повідомив жахливу новину про своє здоров'я.

Нагадаємо, в Україні 21-річний канадець грав за Оболонь-Бровар та СК Дніпро-1, який покинув у лютому 2020 року. Наразі його контракт належить данському Ольборгу. Кузін, який виступає на позиції центрфорварда, заявив, що у нього виявили саркому Юїнга – рідкісну форму раку кісток.

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"Тиждень тому я повинен був зробити абляцію попередньо доброякісної пухлини, яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, тому що біопсія показала, що припущення лікаря щодо моєї ноги були невірними.

Кілька днів тому я отримав результати біопсії. Мені поставили діагноз – саркома Юїнга. Це рідкісна форма раку кісток, яка вражає переважно молодих людей. Я поки не знаю всіх деталей, але збираюся надерти дупу цій штуці.

З нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, щоб пройти весь цей процес і повернутися на футбольне поле", – написав Кузін в Instagram.

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