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Колишньому нападнику СК Дніпро-1 діагностували рак – йому лише 21 рік

09:12 - Читать на русском
Колишньому нападнику СК Дніпро-1 діагностували рак – йому лише 21 рік
Араміс Кузін / СК Дніпро-1

Араміс Кузін, який виступав в Україні за Оболонь-Бровар та СК Дніпро-1, повідомив жахливу новину про своє здоров'я.

Нагадаємо, в Україні 21-річний канадець грав за Оболонь-Бровар та СК Дніпро-1, який покинув у лютому 2020 року. Наразі його контракт належить данському Ольборгу. Кузін, який виступає на позиції центрфорварда, заявив, що у нього виявили саркому Юїнга – рідкісну форму раку кісток.

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"Тиждень тому я повинен був зробити абляцію попередньо доброякісної пухлини, яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, тому що біопсія показала, що припущення лікаря щодо моєї ноги були невірними.

Кілька днів тому я отримав результати біопсії. Мені поставили діагноз – саркома Юїнга. Це рідкісна форма раку кісток, яка вражає переважно молодих людей. Я поки не знаю всіх деталей, але збираюся надерти дупу цій штуці.

З нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, щоб пройти весь цей процес і повернутися на футбольне поле", – написав Кузін в Instagram.

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So this is the moment right before my life changed. A week ago on Monday I was supposed to get an ablation on a supposed benign tumour (Osteoid Osteoma) that I had in my femur. After waking up from the anesthesia I was told that the operation did not go through as the biopsy the surgeon performed after I had fallen asleep revealed the doctors' assumptions on my leg were incorrect. After waiting for the biopsy results, I finally got them a few days ago. I have been diagnosed with Ewing's Sarcoma, a rare form of bone cancer that mainly affects young people. While I'm not sure on all the details yet, I am sure everyone around me and I are gonna kick this thing in the ass. I'm looking forward to starting my chemo, getting through this process and getting back on the football pitch. Much love to everyone!

Допис, поширений Арамис (@aramiskouzine)

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Ольборг Ольборг СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Араміс Араміс Кузін
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