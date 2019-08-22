toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Кравченко отримав дискваліфікацію за вилучення через суперечки з арбітром

17:58 375 Читать на русском
Кравченко отримав дискваліфікацію за вилучення через суперечки з арбітром
Сергій Кравченко / ФК Ворскла

КДК УАФ покарав капітана СК Дніпро-1 Сергія Кравченка за вилучення у матчі 4-го туру УПЛ проти Ворскли. Півзахисник отримав два матчі дискваліфікації.

55’ Юрій Коломоєць
 
Олексій Чичиков 50’
Сергій Кравченко 90+1’
50’ Олексій Чичиков
55’ Юрій Коломоєць
90+1’ Сергій Кравченко

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який був вилучений у поєдинку 4-го туру УПЛ проти Ворскли, не зіграє у найближчих поєдинках чемпіонату України проти Львова та Колоса. Ще дві гри дискваліфікації 36-річний капітан дніпрян отримав умовно до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт УАФ.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Кравченко отримав червону картку наприкінці поєдинку проти Ворскли за суперечки з арбітром. Сам матч завершився миром 1:1 – після 4-х турів команда з Дніпра посідає 7 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Кравченко є вихованцем Шахтаря, а протягом кар'єри виступав за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь та СК Дніпро-1. Провів 10 матчів за національну збірну України та забив 1 гол.

"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: де дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
16:50
4306
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Кравченко Сергій Кравченко УАФ КДК УАФ Відеоновини Ворскла - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
13
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук