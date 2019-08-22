Кравченко отримав дискваліфікацію за вилучення через суперечки з арбітром

КДК УАФ покарав капітана СК Дніпро-1 Сергія Кравченка за вилучення у матчі 4-го туру УПЛ проти Ворскли. Півзахисник отримав два матчі дискваліфікації.

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який був вилучений у поєдинку 4-го туру УПЛ проти Ворскли, не зіграє у найближчих поєдинках чемпіонату України проти Львова та Колоса. Ще дві гри дискваліфікації 36-річний капітан дніпрян отримав умовно до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт УАФ.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Кравченко отримав червону картку наприкінці поєдинку проти Ворскли за суперечки з арбітром. Сам матч завершився миром 1:1 – після 4-х турів команда з Дніпра посідає 7 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Кравченко є вихованцем Шахтаря, а протягом кар'єри виступав за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь та СК Дніпро-1. Провів 10 матчів за національну збірну України та забив 1 гол.

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