СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про переходи Підлепенця та Танковського.

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Обидва приєднались до клубу на правах оренди до кінця сезону. Відзначимо, що Підлепенець та Танковський разом з ще кількома гравцями Металіста проходили збори з СК Дніпро-1, проте лише їм двом вдалось переконати тренерський штаб.

Додамо, що Танковський зіграв за Металіст 14 матчів в цьому сезоні (без результативних дій), а Підлепенець у 14 поєдинках за харків'ян відзначився 2 голами і 2 асистами.

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