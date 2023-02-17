Українські клуби стартували у плей-офф єврокубків. Розбираємося, як результати Шахтаря та СК Дніпро-1 вплинули на наші позиції в таблиці коефіцієнтів.

Шахтар у Лізі Європи переграв Ренн і тим самим заробив 2 пункти. Це весь тижневий доробок України, адже СК Дніпро-1 на останніх хвилинах програв АЕКу в Лізі конференцій і не здобув нічого. Після поділу на кількість представників (2/5) отримуємо 0,4 очка в таблицю коефіцієнтів.

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Україна бореться за топ-15. Потрапляння туди дозволить зберегти 5 єврокубкових місць і, що головне, делегувати дві команди у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Наразі ми посідаємо 16 місце, але маємо дуже хороші шанси піднятися вище.

Перший тиждень євровесни Україна провела краще за всіх прямих конкурентів. Ми збільшили відрив від Данії, яка набрала 0,2 очка (нічия Мітьюлланда), та скоротили відставання від Норвегії, яка збагатилася на 0,25 очка (нічия Буде-Глімт). Швейцарія (поразка Базеля) та Чехія (всі команди вилетіли) не набрали нічого.

Від заповітного 15 місця нас тепер відділяє лише 0,1 очка. Будь-який успіх наступного мідвіку – бодай одна нічия від Шахтаря чи Дніпра-1 – підніме Україну в таблиці. Норвегія ще може поштовхатися з нами, але Чехія, втративши всіх повпредів, вже не покращить свій доробок.

Ба більше, повторна перемога Шахтаря над Ренном чи реванш Дніпра-1 проти АЕКа може підкинути Україну аж на 13 місце. Для цього потрібна ще одна невдача Базеля, або ж наш подвійний успіх. 13 місце важливе з огляду на кваліфікацію в ЛЧ – чемпіону доведеться проходити на один раунд менше.

Єврокубковий рік 2022/23 все одно залишається невдалим для українських команд. В сезонному рейтингу ми посідаємо аж 22 місце з 5,1 очка (43% приніс Шахтар, 31% від СК Дніпро-1, 18% додало Динамо, по 4% Ворскла і Зоря). На щастя, ці цифри у вакуумі ніде не враховуються – лише сумарний коефіцієнт за 5 років.

Нагадаємо, що зараз йде боротьба за розподіл місць на сезон 2024/25. Наступні єврокубки Україна розпочне на 12 місці: чемпіон має пройти один раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а віцечемпіон – 3 етапи відбору.