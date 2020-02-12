СК Дніпро-1 обіграв Олександрію завдяки голам динамівців – обидва клуби провели дві гри за день

СК Дніпро-1 виявився сильнішим за Олександрію в контрольному матчі (2:1). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі

СК Дніпро-1 – Чанчунь Ятай – 1:2

Голи: Вакулко, 21 – Серджіньйо, 15, Янг Чао Шенг, 23

Олександрія – Динамо Тбілісі – 0:1

Гол: Куця, 87

Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2

Голи: Грицук, 30 – Супряга, 10, Булеца, 56

Розпочався ігровий день для українських клубів з мінімальних поразок: СК Дніпро-1 мінімально поступився китайському Чанчунь Ятаю, а Олександрія на останніх хвилинах програла тбіліському Динамо.

В другому поєдинку за день СК Дніпро-1 зумів обіграти олександрійців. Рахунок відкрив Супряга на 10 хвилині, але Грицук вирівняв положення до перерви. Втім, перемогу дніпрянам приніс другий гравець, права на якого належать Динамо – Сергій Булеца.