СК Днепр-1 обыграл Александрию благодаря голам динамовцев – оба клуба провели по две игры в день

СК Днепр-1 оказался сильнее Александрии в контрольном матче (2:1). Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи

СК Днепр-1 – Чанчунь Ятай – 1:2

Голы: Вакулко, 21 – Серджиньо, 15, Янг Чао Шенг, 23

Александрия – Динамо Тбилиси – 0:1

Гол: Куця, 87

Александрия – СК Днепр-1-1 – 1:2

Голи: Грицук, 30 – Супряга, 10, Булеца, 56

Начался игровой день для украинских клубов с минимальных поражений: СК Днепр-1 минимально уступил китайскому Чанчунь Ятаю, а Александрия на последних минутах проиграла тбилисскому Динамо.

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Во втором поединке за день СК Днепр-1 сумел обыграть александрийцев. Счет открыл Супряга на 10 минуте, точно пробив в угол после неплохой комбинации, но Грицук выровнял положение до перерыва, воспользовавшись рикошетом от Адамюка. Впрочем, победу днепрянам принес второй игрок, права на которого принадлежат Динамо – Сергей Булеца, юный хавбек точно пробил из-за пределов штрафной.

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