Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав СК Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро, повідомляє офіційний сайт спортклубівців.

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Таким чином, дисциплінарне провадження проти СК Дніпро-1, відкрите за заявою футболіста Андерсона Піко, було закрито.

Нагадаємо, що Дніпро втратив професіональний статус через невиплачені борги та санкції УЄФА у 2019 році, тоді як СК Дніпро-1 було засновано навесні 2017 року. Клуб зумів за два роки пройти шлях із Другої ліги до УПЛ.

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