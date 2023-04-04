"Футбол 24" підготував відеоматеріал про Євгена Селезньова, який, за чутками, планує завершувати свою кар'єру.

Проект ТаТоТаке нещодавно повідомив, що Євген Селезньов ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 37 років. До бомбардирського рекорду УПЛ йому не вистачило 8 голів (124 голи – у Максима Шацьких).

"Цар", як відомо, повертався до УПЛ, щоб побити досягнення узбека. "Футбол 24" пригадав, чим запам'ятався колишній форвард Дніпра, Шахтаря та збірної України за часи своїх виступів.

Селезньов вирішив завершити кар'єру – ЗМІ назвав орієнтовну дату прощального матчу