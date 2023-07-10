Дисциплинарный комитет ФИФА не признал СК Днепр-1 спортивным правопреемником ФК Днепр, сообщает официальный сайт спортклубовцев.

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Таким образом, дисциплинарное производство против СК Днепр-1, открытое по заявлению футболиста Андерсона Пико, было закрыто.

Напомним, что Днепр потерял профессиональный статус из-за невыплаченных долгов и санкций УЕФА в 2019 году, тогда как СК Днепр-1 был основан весной 2017 года. Клуб сумел за два года пройти путь из Второй лиги в УПЛ.

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