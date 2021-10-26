Головний тренер дніпрян Ігор Йовічевіч вважає, що його команді поки зарано боротися за місце у найпрестижнішому євротурнірі і варто зосередитись на потраплянні у Лігу Європи.

"Ми не боремося за Лігу чемпіонів, а є кандидатами на вихід до Ліги Європи. Тож обіграти Динамо чи Шахтар – це не наше єдине завдання.

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У нас є рівноцінні суперники – Ворскла, Зоря, Десна. Шкода, що не обіграли Динамо, хоча у першому таймі грали на рівних", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 12-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятим, маючи у своєму активі 22 пункти. Від лідера – Динамо – команда Йовічевіча відстає на 10 очок.

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