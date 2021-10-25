"На жаль, нам не вдалося до кінця втілити гру, яку ми задумали. Сподівалися, що в першому таймі зможемо загострити ситуацію в атаці, нам вдавався вихід з оборони через пресинг. Ми досить легко доходили з першої зони в третю, але конкретики біля воріт Динамо нам не вистачило. Хоча був шанс у Ярмолюка, який міг перевернути хід матчу в іншу сторону.

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Перший пропущений м'яч – це чистий талант Циганкова, який зміг потрапити в дев'ятку, полегшивши завдання Динамо. Мірча Луческу випустив свою основну зброю у перерві, що також покращило гру динамівців. Тільки зі своїми основними виконавцями кияни змогли здолати нас.

Хоча після першого пропущеного гола ми збалансували гру, намагалися комбінувати і прискоритися, мали кілька непоганих нагод. Але другий пропущений м'яч в незрозумілій ситуації просто вбив нас. Сьогодні гра була до другого голу. Повинні зробити висновки і грати організованіше до кінця матчу", – цитує Йовічевіча сайт киян.

Динамо продовжує лідирувати в УПЛ, СК Дніпро-1 опустився на 5-ту сходинку.

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