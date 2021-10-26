Главный тренер днепрян Игор Йовичевич считает, что его команде пока рано бороться за место в самом престижном евротурнире и стоит сосредоточиться на попадании в Лигу Европы.

"Мы не боремся за Лигу чемпионов, а являемся кандидатами на выход в Лигу Европы. Так что обыграть Динамо или Шахтер – это не наша единственная задача.

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У нас есть равноценные соперники – Ворскла, Заря, Десна. Жаль, что не обыграли Динамо, хотя в первом тайме играли на равных", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 12 туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ пятым, имея в своем активе 22 пункта. От лидера – Динамо – команда Йовичевича отстает на 10 очков.

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