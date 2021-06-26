СК Дніпро-1 визначив спаринг-партнерів на літнє міжсезоння
Ще один клуб УПЛ окреслив коло суперників у рамках підготовки до сезону.
СК Дніпро-1 у своїх клубних соцмережах опублікував календар спарингів на літнє міжсезоння.
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Підопічні Ігора Йовічевіча запланували шість матчів в рамках підготовки до нового сезону УПЛ.
Розклад спарингів СК Дніпро-1 виглядає наступним чином:
– СК Дніпро-1 – Ворскла – 26 червня;
– СК Дніпро-1 – Нікополь – 1 липня;
– СК Дніпро-1 – Олександрія – 2 липня;
– СК Дніпро-1 – Колос – 10 липня;
– СК Дніпро-1 – Альянс – 17 липня;
– СК Дніпро-1 – Зоря – 17 липня.
Нагадаємо, дніпряни за підсумками минулого сезону посіли у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку, набравши 30 очок.
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