СК Днепр-1 определил спарринг-партнеров на летнее межсезонье
Еще один клуб УПЛ очертил круг соперников в рамках подготовки к сезону.
СК Днепр-1 в своих клубных соцсетях опубликовал календарь спаррингов на летнее межсезонье.
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Подопечные Игора Йовичевича запланировали шесть матчей в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.
Расписание спаррингов СК Днепр-1 выглядит следующим образом:
– СК Днепр-1 – Ворскла – 26 июня;
– СК Днепр-1 – Никополь – 1 июля;
– СК Днепр-1 – Александрия – 2 июля;
– СК Днепр-1 – Колос – 10 июля;
– СК Днепр-1 – Альянс – 17 июля;
– СК Днепр-1 – Заря – 17 июля.
Напомним, днепряне по итогам прошлого сезона заняли в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку, набрав 30 очков.
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