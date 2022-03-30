"Це людина, яку називають українським Кіліаном Мбаппе. Його батько, здається, кенієць. Ківінда може стати повноцінним гравцем Бенфіки. Бенфіка, звичайно ж, бачить потенціал у цьому молодому гравцеві, і ця людина може потім отримати інше громадянство", – зазначив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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Додамо, що гравець покинув межі України після початку війни, оскільки ще не досягнув призовного віку – нападнику лише 17 років.

Нагадаємо, Ківінда – вихованець Академії СК Дніпро-1 (в ДЮФЛУ провів 68 матчів, в яких забив 37 голів). Даніель вже другий сезон виступає за юнацьку команду СК Дніпро-1 і у поточному сезоні є найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 (14 голів у 16 матчах).

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