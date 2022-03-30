"Это человек, который называют украинским Килианом Мбаппе. Его отец, кажется, кениец. Кивинда может стать полноценным игроком Бенфики. Бенфика, конечно, видит потенциал в этом молодом игроке, и этот человек может потом получить другое гражданство", – отметил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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Добавим, что игрок покинул пределы Украины после начала войны, поскольку еще не достиг призывного возраста – нападающему всего 17 лет.

Напомним, Кивинда – воспитанник Академии СК Днепр-1 (в ДЮФЛ провел 68 матчей, в которых забил 37 голов). Даниэль уже второй сезон выступает за юношескую команду СК Днепр-1 и в текущем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 (14 голов в 16 матчах).

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