Захисник Динамо Микита Кравченко тренується разом з СК Дніпро-1, повідомляє Meta Ratings.

Піхальонок офіційно перейшов в СК Дніпро-1

Планується, що 24-річний футболіст буде виступати за дніпровський клуб на правах оренди.

Нагадаємо, Кравченко – вихованець донецького футболу. З 2015 року виступає за Динамо. За головну команду в УПЛ дебютував у квітні 2015-го у матчі проти донецького Металурга.

У січні 2020 року Микита на правах оренди перейшов в Олімпік (12 матчів), а минулий сезон відіграв за Колос (20 матчів, 2 асисти). Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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