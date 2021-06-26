Защитник Динамо Никита Кравченко тренируется вместе с СК Днепр-1, сообщает Meta Ratings.

Пихалёнок официально перешел в СК Днепр-1

Планируется, что 24-летний футболист будет выступать за днепровский клуб на правах аренды.

Напомним, Кравченко – воспитанник донецкого футбола. С 2015 года выступает за Динамо. За главную команду в УПЛ дебютировал в апреле 2015-го в матче против донецкого Металлурга.

В январе 2020 года Никита на правах аренды перешел в Олимпик (12 матчей), а прошлый сезон отыграл за Колос (20 матчей, 2 ассиста). Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21