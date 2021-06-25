Півзахисник Олександр Піхальонок підписав контракт з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпровців.

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24-річний футболіст уклав з командою Ігора Йовічевіча угоду терміном на чотири роки. Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, Піхальонок – вихованець Шахтаря, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2014 році. Минулий сезон провів за СК Дніпро-1 на правах оренди – в 15 матчах зумів відзначитись 7-ма результативними передачами. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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