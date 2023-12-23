– Останнім часом всі бурхливо обговорювали майбутнє Піхальонка. Він залишається в команді?

– Піхальонку – 26 років, і в нього, безумовно, є бажання пограти за кордоном. У нас із ним чинний контракт – ще півтора року. Якщо влітку надійде по ньому гарна пропозиція, ми його відпустимо. Потиснемо Олександру руку і скажемо спасибі, як це було у випадку з Довбиком – чесно. Піхальонок, як і Довбик, порядний, відповідальний хлопець. Це стосується і Гуцуляка, і Сватка.

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В останні місяці ми бачили як і Піхальонок, і Гуцуляк помітно додали, порівняно з початком сезону. Сьогодні це лідери нашої команди. Якщо будуть хороші пропозиції, звичайно ж, ми їх будемо відпускати.

– На цей момент, чи є інтерес до Піхальонка з боку західних клубів?

– Ні, нема. На рівні чуток є інформація, що нібито Жирона до нього придивляється. Але трансферне вікно зараз тільки відкрилося, тож побачимо.

– На сьогодні яка ймовірність, що Піхальонок до літа залишиться в СК Дніпро-1?

– Якщо не буде хороших пропозицій, то висока – 100 відсотків.

– А з Гуцуляком яка ситуація?

– Така сама. У нього також контракт з Дніпром-1, якій діє ще півтора року.

– На Гуцуляка наче Карпати претендують?

– Ну, слухайте, команди можуть називатися які завгодно. До речі, Буткевич також сказав, що йому подобається Гуцуляк. Подивимося, яке місце ми займемо, від того будемо відштовхуватись. Ну якщо гравець захоче піти, скаже, що у нього є пропозиція, яка буде вигідна СК Дніпро-1, ми його відпустимо.

– Скажіть, Піхальонок і Гуцуляк хочуть залишитись в СК Дніпро-1?

– В усякому разі, ніхто з них не підходив ні до мене, ні до Андрія Русола і не казав, щоб його відпустили у Полісся, Динамо, Карпати чи ще кудись. Жодного разу такого не було, – сказав Фрідман в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки (у Кривбаса стільки ж, але краща різниця за додатковими показниками).

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