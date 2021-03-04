У рамках 1/4 фіналу Кубка України Олександрія здолала СК Дніпро-1 в післяматчевій серії пенальті. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Команди обмінялися голами в основні 90 хвилин. Відкрив рахунок олександрієць Максим Третьяков, який наважився на удар з-за меж штрафного. Дніпровці відігралися після масованої атаки – Сергій Булеца зіграв на відскоку й із рикошетом відправив м'яч у сітку.

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В екстра-таймі більше моментів мав СК Дніпро-1. Господарі мали чисельну більшість, оскільки Олександрія грала вдесятьох з 76-ї хвилини через вилучення Дмитра Гречишкіна. Проте, скористатися цим фактором дніпровці так і не зуміли. А в серії пенальті влучнішими виявилися підопічні Шарана.

Олександрія вийшла у півфінал Кубка України, перегравши СК Дніпро-1 у серії пенальті