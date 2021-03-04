Команды обменялись голами в основные 90 минут. Открыл счет александриец Максим Третьяков, решившийся на удар из-за пределов штрафной. Днепровцы отыгрались после массированной атаки – Сергей Булеца сыграл на отскоке и с рикошетом отправил мяч в сетку.

Агробизнес – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

В экстра-тайме больше моментов было у СК Днепр-1. Хозяева имели численное большинство, поскольку Александрия играла в вдесятером с 76-й минуты после удаления Дмитрия Гречишкина. Однако, воспользоваться этим фактором днепровцы так и не сумели. А в серии пенальти более меткими оказались подопечные Шарана.

Александрия вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв СК Днепр-1 в серии пенальти