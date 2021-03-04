СК Днепр-1 – Александрия – 1:1 (пенальти – 3:4) – видео голов и обзор матча
В рамках 1/4 финала Кубка Украины Александрия одолела СК Днепр-1 в послематчевой серии пенальти. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.
Команды обменялись голами в основные 90 минут. Открыл счет александриец Максим Третьяков, решившийся на удар из-за пределов штрафной. Днепровцы отыгрались после массированной атаки – Сергей Булеца сыграл на отскоке и с рикошетом отправил мяч в сетку.
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В экстра-тайме больше моментов было у СК Днепр-1. Хозяева имели численное большинство, поскольку Александрия играла в вдесятером с 76-й минуты после удаления Дмитрия Гречишкина. Однако, воспользоваться этим фактором днепровцы так и не сумели. А в серии пенальти более меткими оказались подопечные Шарана.
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