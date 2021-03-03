"Гірники" цілком могли оформити перемогу в основний час. Проте, Алан Патрік на старті другого тайму не зумів реалізувати одинадцятиметровий. Натомість Агробізнес в атаці у відповідь навіть забив, але суддівська бригада скасувала гол через порушення правил.

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Зрештою, кубковий двобій перейшов в екстра-тайм. А там фортуна була прихильнішою до номінальних господарів. На 96-й хвилині після перехоплення у центрі поля Волочиськ розіграв швидку контратаку, на фініші якої Богдан Семенець вискочив на побачення із Пятовим і спокійно переграв ветерана.

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