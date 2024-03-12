"Если мы сделаем все правильно, надеюсь, мы сыграем на чемпионате Европы. Это стоит усилий, и ребята это понимают. Мне нравится эта работа, я выполняю ее и чувствую себя хорошо. Руководить сборной – очень престижное и важное дело.

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Я родился в Боснии и Герцеговине и считаю этот вызов своим собственным. Поэтому я очень рад руководить этой командой. Я все еще чувствую уверенность, несмотря на то, что последние результаты были неутешительны. Но суть в том, что все это было подготовкой к тому, что будет дальше.

Сейчас ситуация в Украине такая, какая есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы. Судейство нас не должно интересовать, ничего, кроме того, что нам нужно делать на поле.

Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы они должны решать в команде", – поделился Милошевич в комментарии federalna.ba.

К слову, поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало игры в 21:45. Победитель пары сойдется с триумфатором противостояния Израиль – Исландия 26 марта.

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