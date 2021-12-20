"Як ми налаштовані на матч? Єдиний правильний настрій – це настрій битися. Ми граємо проти дуже сильної команди, за якою стоїть дуже стабільний клуб, що за останні роки постійно прогресує. До того ж у команди чудовий тренер.

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Як тільки виникають складнощі, команда втрачає впевненість у собі. Ми добре розпочали з Лаціо, контролювали гру. Але після гола ми почали помилятися. Що я скажу гравцям? Ми маємо виграти кожну дуель на полі. З цього треба починати, з маленьких перемог. Так ми будуватимемо наше майбутнє. Ситуація в таблиці, на мою думку, не така вже й погана – багато команд поруч. Тож ми маємо бути готовими до другого кола. Але, звісно, треба закінчити рік, намагаючись продемонструвати максимум.

Звісно, ми всі засмучені після кожної поразки, але треба дивитися вперед. Треба думати до матчів – як готуватися, в чому можемо додати, з яким настроєм виходимо на поле. І так маємо налаштовуватися на кожного суперника. Зараз ми грали проти дуже сильних команд, які б’ються за Скудетто. Наша битва – залишитися в Серії А. Це наша Ліга чемпіонів. Дуже важливо добре зіграти проти конкурентів.

Якщо ми граємо з командами, які сильніші за нас, як можна створити їм проблеми? Треба намагатися демонструвати максимум, бути сильними фізично. Ось цього трохи не вистачає. Команда має бути агресивнішою, особливо в індивідуальних дуелях. Перемоги в таких дуелях додають сміливості.

У Дестро, звісно, були проблеми після відновлення. Але він додає. Він дуже важливий для нас. Він – розумний гравець, знає, як рухатися у штрафному. Якби у матчі з Лаціо подачі були трохи точнішими, то він би мав кілька чудових моментів. Сьогодні ми оцінимо стан Камб’ясо та Ванхойсдена. Сподіваємося, що ми не втратимо їх через пошкодження", – цитує Шевченка телеграм-канал Гранде Шева.

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