"Завжди є надія. Очевидно, що такі результати (перемога над Лаціо в ЛЧ 3:0) допомагають нам, додають мужності та впевненості. Коли ви одягаєте майку Баварії, ви повинні показати себе. Те ж саме завтра, ми повинні показати наш максимум. Я сподіваюся, що перемога додасть нам упевненості і ми продовжимо вигравати.

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Ми не здали титул. Є область між тим, щоб здатися, і заявою про наміри – вона називається реальністю. Відставання дуже велике, така реальність.

Нам необхідно знайти стабільність. Вона з'являється крок за кроком. Нам потрібно перемагати, перемагати, перемагати. Ситуація більше не в наших руках. Байєр більше не відчуває нашого дихання в спину. Ми винні в цьому. Але це не звільняє нас від обов'язку віддати всі сили", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія відстає від Байєра у турнірній таблиці на 10 очок.

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