"Ситуация больше не в наших руках": Тухель высказался относительно борьбы за чемпионство
Главный тренер Баварии Томас Тухель считает, что его команда способна бороться за титул чемпиона Германии.
"Всегда есть надежда. Очевидно, что такие результаты (победа над Лацио в ЛЧ 3:0) помогают нам, добавляют мужества и уверенности. Когда вы надеваете майку Баварии, вы должны показать себя. То же самое завтра, мы должны показать наш максимум. Я надеюсь, что победа придаст нам уверенности и мы продолжим выигрывать.
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Мы не сдали титул. Есть область между тем, чтобы сдаться, и заявлением о намерениях – она называется реальностью. Отставание очень большое, такая реальность.
Нам необходимо обрести стабильность. Она появляется шаг за шагом. Нам нужно побеждать, побеждать, побеждать. Ситуация больше не в наших руках. Байер больше не чувствует нашего дыхания в спину. Мы виноваты в этом. Но это не освобождает нас от обязанности отдать все силы", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.
Напомним, Бавария отстает от Байера в турнирной таблице на 10 очков.
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