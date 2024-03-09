"Всегда есть надежда. Очевидно, что такие результаты (победа над Лацио в ЛЧ 3:0) помогают нам, добавляют мужества и уверенности. Когда вы надеваете майку Баварии, вы должны показать себя. То же самое завтра, мы должны показать наш максимум. Я надеюсь, что победа придаст нам уверенности и мы продолжим выигрывать.

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Мы не сдали титул. Есть область между тем, чтобы сдаться, и заявлением о намерениях – она называется реальностью. Отставание очень большое, такая реальность.

Нам необходимо обрести стабильность. Она появляется шаг за шагом. Нам нужно побеждать, побеждать, побеждать. Ситуация больше не в наших руках. Байер больше не чувствует нашего дыхания в спину. Мы виноваты в этом. Но это не освобождает нас от обязанности отдать все силы", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, Бавария отстает от Байера в турнирной таблице на 10 очков.

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