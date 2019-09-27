Сиссоко подписал новый контракт с Тоттенхэмом

Тоттенхэм убедил хавбека Муссу Сиссоко продолжить сотрудничество с клубом.

Мусса Сиссоко продолжит защищать цвета "шпор", сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2023 года. О финансовых деталях нового контракта не сообщается. Напомним, 30-летний француз присоединился к Тоттенхэму в 2016-м, перейдя из Ньюкасла за 35 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Сиссоко провел 6 матчей, в которых отметился ассистом.

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