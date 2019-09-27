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Сиссоко подписал новый контракт с Тоттенхэмом

17:06 2 Читати українською
Сиссоко подписал новый контракт с Тоттенхэмом
Мусса Сиссоко / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхэм убедил хавбека Муссу Сиссоко продолжить сотрудничество с клубом.

Мусса Сиссоко продолжит защищать цвета "шпор", сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2023 года. О финансовых деталях нового контракта не сообщается. Напомним, 30-летний француз присоединился к Тоттенхэму в 2016-м, перейдя из Ньюкасла за 35 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Сиссоко провел 6 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Англия Мусса Сиссоко Мусса Сиссоко Тоттенхэм Тоттенхэм
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