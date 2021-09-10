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"Дуже пишаюся тим, що зможу допомагати молодим нападникам Марселя разом із Тойфілу Мауліда та Філіпом Анціані", – написав Сіссе в своєму Instagram.

Відзначимо, що екс-форвард захищав кольори Марселя в 2006-2009 рр. У його активі 78 матчів за Олімпік у всіх турнірах (37 голів). Зі збірною Франції він здобув Кубок Конфедерацій-2003.

На професіональному рівні Джібріль Сіссе дебютував у березні 1999-го в рідному Осері. Пізніше форвард також виступав за Ліверпуль, Сандерленд, Панатінаїкос, Лаціо, Квінз Парк Рейнджерс, Аль-Гарафу, Кубань, Бастію, Сен-П'єрруаз, Івердон.

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