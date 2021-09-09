Ніцца та Марсель отримали свої покарання за сумнозвісний очний матч 3 туру Ліги 1.

Професіональна футбольна ліга Франції на офіційному сайті опублікувала список дисциплінарних санкцій за мотивами матчу, який був перерваний безладом фанатів господарів.

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Ніцца покарана 2 турнірними очками штрафу, з яких одне умовно. Найближчі 3 поєдинки "орлята" змушені провести за порожніх трибун. Серед них і зустріч з Марселем, яка буде переграна на нейтральному полі.

Провансальці відбулися індивідуальними покараннями. Фізіотерапевт команди Пабло Фернандес відсторонений від футбольної діяльності до 30 червня 2022 року. Дискваліфікації отримали і гравці Марселя – захисник Альваро Гонсалес на 2 матчі, а хавбек Дімітрі Пайє на один.

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