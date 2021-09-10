Бомбардир будет готовить смену в молодежных командах провансальцев.

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"Очень горжусь тем, что смогу помогать молодым нападающим Марселя вместе с Тойфилу Маулида и Филиппом Анциани", – написал Сиссе в своем Instagram.

Отметим, что экс-форвард защищал цвета Марселя в 2006-2009 гг. В его активе 78 матчей за Олимпик во всех турнирах (37 голов). Со сборной Франции он завоевал Кубок Конфедераций-2003.

На профессиональном уровне Джибриль Сиссе дебютировал в марте 1999-го в родном Осере. Позже форвард также выступал за Ливерпуль, Сандерленд, Панатинаикос, Лацио, Куинз Парк Рейнджерс, Аль-Гарафу, Кубань, Бастию, Сен-Пьерруаз, Ивердон.

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