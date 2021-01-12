Захисник Динамо Олександр Сирота розповів про те, як провів відпустку і чого очікує від підготовки до другої частини сезону.

"Відпустка пройшла добре, спочатку відпочив у Домінікані, потім приїхав до Києва і Новий рік святкував із сім'єю. Найособливіший новорічний подарунок? Сам собі купив автомобіль. Єдиний мій подарунок.

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Звичайно, скучив за футболом. Місяць – тривалий термін. За всією командою скучив, однаково до всіх ставлюся.

Настрій відмінний, місяць не бачили один одного. Уже хочеться скоріше розпочати тренування і поїхати на збори. В ОАЕ уперше побуваю. Цікаво побачити Емірати. Але, звичайно ж, насамперед їдемо туди на збори підготуватися до другої частини сезону", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо вже вийшло із відпустки, до 14 січня команда тренуватиметься на своїй базі в Конча-Заспі, а 15-го вирушить на перший зимовий збір в Об'єднані Арабські Емірати, який триватиме 10 днів.

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