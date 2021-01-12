Защитник Динамо Александр Сирота рассказал о том, как провел отпуск и чего ожидает от подготовки ко второй части сезона.

"Отпуск прошел хорошо, сначала отдохнул в Доминикане, потом приехал в Киев и Новый год праздновал с семьей. Самый особенный новогодний подарок? Сам себе купил автомобиль. Единственный мой подарок.

Динамо не возьмет на сборы в ОАЭ двух защитников

Конечно, соскучился по футболу. Месяц – длительный срок. По всей команде соскучился, одинаково ко всем отношусь.

Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется скорее начать тренировки и поехать на сборы. В ОАЭ впервые побываю. Интересно увидеть Эмираты. Но, конечно же, прежде всего едем туда на сборы подготовиться ко второй части сезона", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо уже вышло из отпуска, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, который продлится 10 дней.

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