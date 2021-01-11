Виліт команди Мірчі Луческу в ОАЕ запланований на 15 січня. До того часу наставник "біло-синіх" має сформувати список гравців, які візьмуть участь у зборах.

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За інформацією Мeta-ratings, наразі що не зможуть приєднатися до основного складу і поїхати на збори захисники Володимир Костевич і Микита Бурда. Обидва продовжать відновлювальний процес після травм в Києві.

Зазначається, що Костевич в нинішньому сезоні, швидше за все, вже не зіграє. Що стосується Бурди, то у 25-річного футболіста є шанси остаточно відновитися і вийти на поле до закінчення чемпіонату. Додамо, що на зимову перерву Динамо пішло лідером, на одне очко випереджаючи Шахтар.

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