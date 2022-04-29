МЮ і Челсі поділили очки в 37-му турі АПЛ (1:1). Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

Підопічні Томаса Тухеля переважали манкуніанців, але забили лише одного разу. На 60-й хвилині Маркос Алонсо ударом з льоту поклав м'яч у кут воріт Де Хеа.

МЮ вистраждав нічию з Челсі – Роналду приніс очко, хоча все мало завершитися побиттям імені Джеймса

МЮ блискавично відігрався. Кріштіану Роналду після пасу Матіча забив свій 24-й гол у сезоні. Португалець потужним ударом з гострого кута не залишив Менді жодних шансів.

1:1 – результат, який практично позбавив "червоних дияволів" шансів на фініш у топ-4. Підопічні Ральфа Рангніка наберуть максимум 64 очки, якщо виграють всі три матчі. Арсенал вже має 60 пунктів і зіграв на два поєдинки менше.