Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі вже має чим зайнятись після того, як завершить свою футбольну кар'єру.

Один із співвласників Інтер Маямі, Хорхе Мас, у матеріалі Forbes розповів деякі деталі контракту Лео Мессі в МЛС.

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Так, аргентинець заробляє від 50 до 60 млн доларів на рік, але сума може підвищуватись завдяки контрактним угодам з Adidas та Apple. Цікаво, що в Саудівську Аравію Лео заманювали божевільними 400 млн доларів на рік. В контракті Мессі з Інтером Маямі є й інший цікавий пункт – Ліонель має можливість стати співвласником клубу. При цьому, йому не треба викуповувати свою частку.

Зазначається, що з приходом Мессі Інтер Маямі збільшив свої доходи у більш ніж 2 рази. Також через аргентинця подвоїлась кількість підписок на Apple TV, а суперники, які приймають Інтер Маямі, отримують чимале підвищення прибутку.

До слова, у поточному сезоні Мессі зіграв у 5 матчах за Інтер Маямі – 5 голів та 2 асисти.

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