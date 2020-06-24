Екс-одноклубник зібрався підсидіти Сульшера – сенсаційне зізнання резервіста Манчестер Юнайтед часів Фергюсона

Колишній універсал англійського Манчестер Юнайтед, а нині – асистент керманича резервної команди манкуніанців Квінтон Форчун розповів про свої амбіції на тренерській ниві.

Південноафриканець мріє досягнути найвищого рівня у менеджерській справі, а за кінцеву мету поставив собі посаду головного тренера Манчестер Юнайтед. Про це він розповів в інтерв'ю Manchester United Podcast.

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Колишній гравець збірної ПАР, який виступав на Олд Траффорд під керівництвом сера Алекса Фергюсона в 1999-2006 рр., нині працює помічником головного тренера команди U-23 Манчестер Юнайтед.

43-річний Форчун стверджує, що зараз перед ним і керманичем U-23 Нілом Вудом стоїть завдання розвитку молодих гравців Юнайтед, але припускає свій перехід до іншого клубу, щоб підтвердити там власну кваліфікацію.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер перші кроки в професії робив саме в резервній команді, а ще один колишній одноклубник, глава відділу розвитку першої команди Нікі Батт також працював із резервістами та академією.

Відповідаючи на запитання щодо власних тренерських амбіцій, Форчун заявив: "Я, до речі, сам щойно вчора задумався про це, і перше, що спало мені на думку – це стати головним тренером Манчестер Юнайтед. Це моя мрія".

"Звісно, я зараз розпочинаю працювати з командою U-23 та вчусь багатьом речам. Я хочу пізнати якомога більше, оскільки тренерська робота в наш час дуже мінлива.

Зараз я хочу вчитися та просто допомагати молодим гравцям ставати кращими. Наразі це найважливіше для мене. Звісно, ми хочемо вигравати матчі, але виклик переді мною і Вуді зараз – підвести гравців до першої команди. І в цьому процесі я намагатимусь вивчити якомога більше.

Дивіться, я можу піти вчитись кудись інакше та стати менеджером там. Але моя мрія, моя кінцева мета – це повернутися та стати керманичем Манчестер Юнайтед. Я хочу пройти всі щаблі та піднятися на найвищий рівень".

Прокоментував Форчун і минулотижневу ініціативу Асоціації професіональних футболістів, що закликала Футбольну лігу посилити вимоги щодо представництва етнічних меншин на менеджерських посадах.

"Я хочу, щоб мені давали роботу на основі моїх здібностей. Я хочу, щоб мене оцінювали за моїм характером і тим, що я можу прищепити команді, а не за кольором шкіри".

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