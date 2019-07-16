Син Зідана став гравцем Авеша

Хавбек Енцо Зідан продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Енцо, син іменитого тренера Реала Зінедіна Зідана, відтепер захищатиме кольори Авеша, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний півзахисник приєднався до португальського клубу на правах вільного агента. Угода між сторонами розрахована на 2 роки.

Останнім місцем роботи Енцо був Райо Махадаонда, який вилетів з Сегунди за підсумками минулого сезону.

В останньому розіграші чемпіонату Португалії Авеш посів 14-ту сходинку.

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