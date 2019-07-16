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Сын Зидана стал игроком Авеша

06:00 58 Читати українською
Сын Зидана стал игроком Авеша
Энцо Зидан / Фото Marca

Хавбек Энцо Зидан продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Энцо, сын именитого тренера Реала Зинедина Зидана, отныне будет защищать цвета Авеша, сообщает официальный сайт клуба.

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24-летний полузащитник присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года.

Последним местом работы Энцо был Райо Махадаонда, который вылетел из Сегунды по итогам прошлого сезона.

В последнем розыгрыше чемпионата Португалии Авеш занял 14-ю строчку.

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