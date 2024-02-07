Крістіан Шевченко демонструє солідну результативність за юнацьку команду Уотфорда. Син Андрія Шевченка вже в третій грі поспіль не йде з поля без забитого гола.

У півфінальному поєдинку Кубка розвитку між Уотфордом U-17 і Халл Сіті Крістіан Шевченко відзначився голом на 26-й хвилині. Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь його команди.

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Цікаво, що результативна серія 17-річного Крістіана Шевченка, який має право грати за збірні України, США або Англії, триває вже три матчі поспіль. У суботу, 3 лютого, він забив гол у ворота Іпсвіча, який юнаки Уотфорда виграли з аналогічним рахунком 3:0. А наприкінці січня Крістіан записав до свого активу гол у грі Уотфорда U-17 з Міллуолом.

Нагадаємо, Шевченко-молодший, який раніше займався у системі Челсі, приєднався до Уотфорда влітку 2023 року.

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