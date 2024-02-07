Кристиан Шевченко демонстрирует солидную результативность за юношескую команду Уотфорда. Сын Андрея Шевченко уже в третьей игре подряд не уходит с поля без забитого гола.

В полуфинальном поединке Кубка развития между Уотфордом U-17 и Халл Сити Кристиан Шевченко отметился голом на 26-й минуте. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу его команды.

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Интересно, что результативная серия 17-летнего Кристиана Шевченко, который имеет право играть за сборные Украины, США или Англии, продолжается уже три матча подряд. В субботу, 3 февраля, он забил гол в ворота Ипсвича, который юноши Уотфорда выиграли с аналогичным счетом 3:0. А в конце января Кристиан записал в свой актив гол в игре Уотфорда U-17 с Миллуолом.

Напомним, Шевченко-младший, который ранее занимался в системе Челси, присоединился к Уотфорду летом 2023 года.

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