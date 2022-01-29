"Давайте я розповім на прикладі Кріштіану-молодшого – мій старший син, йому скоро 12. Він постійно запитує у мене, коли він матиме мобільний телефон. Я завжди відповідаю: "Коли настане час, він у тебе буде".

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Потрібно використовувати переваги технологій, але не потрібно бути одержимими ними. Іноді я даю йому телефон на якийсь час, але не завжди. Дітям потрібно давати телефони на певний час, а не постійно", – наводить слова Роналду Corriere dello Sport.

Додамо, що Кріштіану-молодший є першим сином Роналду. Загалом португалець разом з Джорджиною Родрігес виховують чотирьох дітей, а дівчина вагітна ще двійнею.

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