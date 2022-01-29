"Давайте я расскажу на примере Криштиану-младшего – мой старший сын, ему скоро 12. Он постоянно спрашивает меня, когда у него будет мобильный телефон. Я всегда отвечаю: "Когда придет время, он у тебя будет".

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Нужно использовать преимущества технологий, но не нужно быть одержимыми ими. Иногда я даю ему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на время, а не постоянно", – приводит слова Роналду Corriere dello Sport.

Добавим, что Криштиану-младший является первым сыном Роналду. В общем португалец вместе с Джорджиной Родригес воспитывают четырех детей, а девушка беременна еще двойней.

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