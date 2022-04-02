Син Рівалдо показав майстер-клас Коноплянці – божевільний асист рабоною через півполя
Форвард Краковії Рівалдінью довів, що частка таланту легендарного батька йому таки передалася.
Бразилець відзначився шедевральним асистом у поєдинку проти Сталі Мелец.
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Поле було слизьке і покрите снігом, але Рівалдінью наважився віддавати передачу рабоною з центра поля. М'яч прилетів ідеально на хід Камілю Пестці, який ще трохи просунувся і ошелешив кіпера дальнім ударом під стійку.
Матч завершився перемогою Краковії з рахунком 2:1. Українці Дитятьєв і Коноплянка не потрапили навіть до заявки "смугастих", тому могли насолоджуватися майстерністю партнерів хіба по телевізору.
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