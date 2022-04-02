Бразилець відзначився шедевральним асистом у поєдинку проти Сталі Мелец.

Коноплянка звернувся до Дзюби: "Нас убивають в Україні, нас палять, бомблять, і це правда"

Поле було слизьке і покрите снігом, але Рівалдінью наважився віддавати передачу рабоною з центра поля. М'яч прилетів ідеально на хід Камілю Пестці, який ще трохи просунувся і ошелешив кіпера дальнім ударом під стійку.

Матч завершився перемогою Краковії з рахунком 2:1. Українці Дитятьєв і Коноплянка не потрапили навіть до заявки "смугастих", тому могли насолоджуватися майстерністю партнерів хіба по телевізору.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце